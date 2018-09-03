Космин Костинас. «Последние тренды в public art: все ради публики?»
Как художники работают в городских пространствах, например, живя год на улицах Нью-Йорка. Рассказывает куратор центра современного искусства Para Site (Гонконг)
В рамках лекционного цикла внутри передвижного симпозиума NEMOSKVA в Новосибирске выступил гость из далекого Гонконга — куратор Космин Костинас, возглавляющий центр современного искусства Para Site. Речь шла о том, как художники могут налаживать практики взаимовыручки и творческого обмена — в том числе в разных пространствах больших городов.
Лекционный цикл был организован при поддержке представительства Европейского союза в России.Понравился материал?помоги сайту!
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