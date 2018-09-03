Космин Костинас. «Последние тренды в public art: все ради публики?»

В рамках лекционного цикла внутри передвижного симпозиума NEMOSKVA в Новосибирске выступил гость из далекого Гонконга — куратор Космин Костинас, возглавляющий центр современного искусства Para Site. Речь шла о том, как художники могут налаживать практики взаимовыручки и творческого обмена — в том числе в разных пространствах больших городов.





Лекционный цикл был организован при поддержке представительства Европейского союза в России.