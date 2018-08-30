 
30 августа 2018МостыNEMOSKVA
4170

Моника Шевчик. «Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях»

Что художники делают в Чикаго и с Чикаго? Лекция куратора чикагского Logan Center for the Arts и роттердамского Witte de With Center for Contemporary Art

 
Detailed_picture© Colta.ru
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В рамках лекционного цикла проекта NEMOSKVA 19 августа в Тюмени прошло выступление куратора чикагского Logan Center for the Arts и роттердамского Witte de With Center for Contemporary Art Моники Шевчик, которая поделилась опытом взаимодействия художников и города, прежде всего, в Чикаго.


Лекционный цикл был организован при поддержке представительства Европейского союза в России.

Видео лекции предоставлено редакции проектом NEMOSKVA.

Комментарии