Моника Шевчик. «Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях»

В рамках лекционного цикла проекта NEMOSKVA 19 августа в Тюмени прошло выступление куратора чикагского Logan Center for the Arts и роттердамского Witte de With Center for Contemporary Art Моники Шевчик, которая поделилась опытом взаимодействия художников и города, прежде всего, в Чикаго.





Лекционный цикл был организован при поддержке представительства Европейского союза в России.

Видео лекции предоставлено редакции проектом NEMOSKVA.