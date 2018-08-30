Моника Шевчик. «Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях»
Что художники делают в Чикаго и с Чикаго? Лекция куратора чикагского Logan Center for the Arts и роттердамского Witte de With Center for Contemporary Art
В рамках лекционного цикла проекта NEMOSKVA 19 августа в Тюмени прошло выступление куратора чикагского Logan Center for the Arts и роттердамского Witte de With Center for Contemporary Art Моники Шевчик, которая поделилась опытом взаимодействия художников и города, прежде всего, в Чикаго.
Лекционный цикл был организован при поддержке представительства Европейского союза в России.
Видео лекции предоставлено редакции проектом NEMOSKVA.Понравился материал?помоги сайту!
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