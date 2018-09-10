София Викторино. «Искусство, культура и сотрудничество на практике»
Уличные парады и рынки, школы, дух и буква района — все это может стать основой для работы художников и галерей, включая такие звездные, как лондонская Whitechapel
Среди лекций, прочитанных в широких рамках проекта NEMOSKVA, было и выступление руководителя образовательных и общественных программ знаменитой лондонской галереи Whitechapel Софии Викторино. 21 августа в Омске она рассказала, как локальная городская повестка может быть включена в живой музейной контекст, — с примерами из прошлого и настоящего галереи.
Напоминаем, что этот лекционный цикл стал возможен только благодаря поддержке представительства Европейского союза в России.
Видео предоставлено Кольте проектом NEMOSKVA.Понравился материал?помоги сайту!
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