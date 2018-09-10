 
10 сентября 2018МостыNEMOSKVA
2220

София Викторино. «Искусство, культура и сотрудничество на практике»

Уличные парады и рынки, школы, дух и буква района — все это может стать основой для работы художников и галерей, включая такие звездные, как лондонская Whitechapel

 
Detailed_picture© Colta.ru
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Среди лекций, прочитанных в широких рамках проекта NEMOSKVA, было и выступление руководителя образовательных и общественных программ знаменитой лондонской галереи Whitechapel Софии Викторино. 21 августа в Омске она рассказала, как локальная городская повестка может быть включена в живой музейной контекст, — с примерами из прошлого и настоящего галереи.


Напоминаем, что этот лекционный цикл стал возможен только благодаря поддержке представительства Европейского союза в России.

Видео предоставлено Кольте проектом NEMOSKVA.

Комментарии