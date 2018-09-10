София Викторино. «Искусство, культура и сотрудничество на практике»

Среди лекций, прочитанных в широких рамках проекта NEMOSKVA, было и выступление руководителя образовательных и общественных программ знаменитой лондонской галереи Whitechapel Софии Викторино. 21 августа в Омске она рассказала, как локальная городская повестка может быть включена в живой музейной контекст, — с примерами из прошлого и настоящего галереи.





Напоминаем, что этот лекционный цикл стал возможен только благодаря поддержке представительства Европейского союза в России.

Видео предоставлено Кольте проектом NEMOSKVA.