Урожайный август

«Ложа 49» / «Lodge 49»6 августа, AMC

Кабельный канал AMC называет «Lodge 49» сериалом, который «не поддается привычным определениям». Хотя на бумаге все достаточно прозрачно. Главный герой — экс-серфер по прозвищу Дад, который своим очаровательным разгильдяйством напоминает Чувака из «Большого Лебовски» братьев Коэн. У него умирает отец, и герой присоединяется к некой братской ложе в поисках то ли смысла жизни, то ли зоны комфорта. Члены ложи — такие же мятущиеся души, которые всегда грезят о чем-то большем. Дада играет Уайатт Рассел (сын Курта Рассела), блеснувший в третьем сезоне «Black Mirror». Придумал эту оптимистичную в целом историю продюсер Питер Око («Pushing Daisies») в компании с писателем Джимом Гевином и актером Полом Джаматти (лауреат «Золотого глобуса» за трагикомедию «Версия Барни» и сериал «John Adams»). В первом сезоне «Lodge 49» десять серий — выходить они будут по одной в неделю.