Фестиваль на месте убийства

В июле исполнилось 100 лет со дня расстрела царской семьи в Екатеринбурге и 20 лет со дня захоронения в Петербурге останков девяти человек, которые эксперты считают принадлежащими царской семье и ее приближенным, а Русская православная церковь таковыми не признает. Еще два скелета — по мнению ученых, царевны Марии и царевича Алексия — были обнаружены в Поросёнковом логу под Екатеринбургом в 2007 году и до сих пор не погребены, поскольку решение об их подлинности РПЦ тоже пока не вынесла. Спорные останки прошли несколько экспертиз, большинство из которых подтверждает их принадлежность семье Романовых. Еще год назад многие были уверены, что к столетию убийства останки тех, кого РПЦ канонизировала в чине страстотерпцев, будут признаны и захоронены. Почему этого не произошло?

Начну я с того, что сразу покаюсь: мой прогноз о признании останков к лету 2018 года оказался слишком оптимистичным. Не случилось. Зато случился фестиваль.

Фестиваль «Царские дни»

Фестиваль «Царские дни» проходит в Екатеринбурге в семнадцатый раз. Он приурочен к трагической дате расстрела царской семьи и организован по накатанному сценарию: богослужения, лекции, концерты, кинопоказы и выставки. Кульминация — ночное богослужение на улице перед храмом-на-крови и по окончании — крестный ход в монастырь на Ганину Яму.

В целом программа фестиваля — это причудливая смесь малобюджетных мероприятий, большинство из которых выглядит довольно скучно и явно проводится «для галочки». Однако есть и жемчужины. Например, концерт «Боже, царя храни!». Как можно было использовать такое название в программе к 100-летию со дня расстрела царской семьи, для меня просто загадка. Широко известная цитата из гимна Российской империи в контексте «Царских дней» звучит почти как упрек: «Вот, пели гимн, молились, а Господь все равно не сохранил ни империю, ни царя. Большевики расстреляли не только бывшего императора, но и всю его семью». Да и сама империя рухнула еще раньше — Николай II отрекся от престола и последние полтора года жил под арестом как «гражданин Романов». Или еще одно название — концерт «Державы твердая рука». А это как понимать? Неужели про последнего российского императора? Или про уральских большевиков и чекистов, расстрелявших царскую семью? Какая-то болезненная, неотрефлексированная тоска по монархии сквозит в каждой строчке программы «Царских дней».

Визит патриарха и заседание Синода

В этом году в Екатеринбург прилетел патриарх Кирилл — и не один, как это обычно бывает, а со всем Священным синодом. Из федеральных политиков не приехал никто, а из лиц третьего ряда — член КПРФ, депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Именно член Коммунистической партии, той самой, которая расстреливала царскую семью 100 лет назад, был среди официальных лиц государства на церковных мероприятиях в память о расстреле.

У Владимира Путина на 16 июля была назначена встреча с Дональдом Трампом в Хельсинки, и в российских СМИ тема «Царских дней» оказалась практически забыта. Среди ВИП-гостей на мероприятиях присутствовали только руководители региона, однако самого популярного регионального политика Евгения Ройзмана организаторы пригласить не решились.

Признает Церковь или нет подлинность царских останков? Патриарх Кирилл эффектно сыграл на этих ожиданиях: впервые в истории РПЦ он созвал очередное заседание Священного синода в Екатеринбурге. Намек был понятен: без разговора об останках не обойдется. Синод собрался на заседание 14 июля, однако ожидания не оправдались. Вопрос о признании останков на обсуждение не выносился, и, соответственно, никаких решений нет. Позднее из комментариев пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова выяснилось, что Церковь не собирается признавать останки ни в этом году, ни в следующем, так как не все экспертизы завершены.

Именно член Коммунистической партии, той самой, которая расстреливала царскую семью 100 лет назад, был среди официальных лиц государства на церковных мероприятиях в память о расстреле.

Но игра на ожиданиях, закончившаяся «пшиком», оставила неприятный осадок. Мог бы патриарх хоть что-то сказать сам? Нет, все комментарии были даны только пресс-секретарем. И даже митрополита Тихона (Шевкунова), секретаря Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, патриарх Кирилл решил не брать с собой в поездку. Со стороны такое решение выглядело очень странно, но было интерпретировано как еще одно подтверждение углубляющегося конфликта между патриархом и митрополитом Тихоном.

Пресс-секретарь признал, что патриарх еще не разобрался в проблеме окончательно и ему нужно дополнительное время — как в футболе во время матчей плей-офф. И не стоит ждать каких-либо решений в ближайшее время: Синод отказался рассматривать решение о признании останков и передал это право вышестоящему органу церковного управления — Архиерейскому собору. Последний соберется нескоро, года через два.

Здесь стоит напомнить, что патриарх Кирилл впервые изучал документы, связанные с идентификацией останков, 20 лет назад, в 1998 году, и активно поддержал решение о непризнании останков. Слова пресс-секретаря фактически означают, что за прошедшие 20 лет патриарх Кирилл так и не смог в этой проблеме разобраться. Вопрос стоит довольно жестко: что нового хочет узнать патриарх в ближайшие два года, если все экспертизы, которые возможно было провести, уже давно проведены и их можно только еще раз повторить? Может, проблема не в экспертизах, а лишь в том, что патриарху по какой-то причине нужно тянуть время?

Казалось, что патриарх контролирует ситуацию и никто не будет возражать против затягивания времени с принятием решения.

В игру вступает Следственный комитет

Однако ожидания патриарха не оправдались. Через день после заседания Синода, 16 июля, Следственный комитет Российской Федерации опубликовал официальное заявление, в котором было прямо сказано о том, что генетические экспертизы подтвердили подлинность останков.

Время публикации этого сообщения не оставляет никаких сомнений, что в государстве есть силы, которые выражают свое недовольство и посылают патриарху Кириллу сигнал, что с признанием останков затягивать не стоит.

Нужен ли патриарху конфликт со Следственным комитетом (или теми силами, которые его использовали) или мы увидим поиск какого-то компромисса? На этот вопрос ответить пока сложно. Однако если против патриарха использовались средства публичного давления, то не исключено, что что-то всплывет и дальше.

В любом случае патриарху Кириллу дали понять, что он утратил инициативу и оказался в слабой позиции.

Помощники патриарха тут же рассыпались в благодарностях Следственному комитету. «Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он поблагодарил сотрудников Следственного комитета и экспертов за «ответственные труды, атмосферу открытости и взаимопонимания, в условиях которых проводятся экспертизы».

Через день Легойде снова пришлось комментировать ситуацию и снова уклоняться от конкретных ответов и уходить в византийскую риторику. Он вынужден был вступить в полемику с рядом известных священников и православных блогеров и опровергать утверждение, что Церковь не признает «екатеринбургские останки» царскими из-за опасений патриарха Кирилла спровоцировать церковный раскол. «Эта точка зрения плоская и ангажированная. Единственное опасение, которое есть, — это опасение совершить ошибку». Ему «не очень понятно, почему стремление Церкви к истине воспринимается как нежелание признавать останки».

Ночная литургия и крестный ход

Но вернемся в Екатеринбург. Надо сказать, что кульминация «Царских дней» — это событие, прежде всего, для приезжих. Местные жители составляют лишь небольшую часть собравшихся. В основном это добровольцы, обеспечивающие порядок на крестном ходе, семинаристы и священники. Остальные — это приезжие.

На крестный ход собирается очень разношерстная толпа, многие приходят к концу литургии, непосредственно к крестному ходу. Среди собравшихся заметны сектанты-царебожники с неканоническими иконами типа «Руси воскрешающей». Некоторые из этих икон украшены мелкими навесными крестиками, что может свидетельствовать о чудесах, которые от этих икон совершаются, а может быть и простой имитацией — для солидности. Отношение к царебожникам очень терпимое. Никто их не гоняет, к их иконам прикладываются. Проповедовать им в толпе никто не мешает, но и сами они ведут себя тихо — провокаций не устраивают. Видимо, за прошедшие годы здесь сложился своего рода «экуменический консенсус».

Пресс-секретарь признал, что патриарх еще не разобрался в проблеме окончательно и ему нужно дополнительное время — как в футболе во время матчей плей-офф.

Используя «домашние заготовки», телеканал «Союз», который вел прямую трансляцию с ночной литургии, сразу заявил, что собралось 100 тысяч человек. Позднее эту цифру повторил официальный сайт Московского патриархата. Вольно или невольно эти оценки оказались завышены в три-четыре раза. Как непосредственный участник событий, могу сказать, что максимальное число собравшихся — 35 тысяч, но, скорее всего, было чуть более 20 тысяч.

Особо следует сказать о проповеди патриарха Кирилла. Она произвела устрашающее впечатление, так как была построена исключительно на обличении врагов, которыми патриарх объявил целые сословия и социальные группы. По содержанию эта проповедь, на первый взгляд, кажется антикоммунистической, но построена она на большевистских принципах. Вот одна из ключевых фраз:

«Отказавшись от своего духовного первородства, потеряв реальную связь с Церковью и Богом, интеллигенция, аристократия и даже <…> часть духовенства помрачились умом, зараженные мыслью о необходимости круто изменить течение национальной истории и постараться как можно быстрее построить мир, где царит справедливость, где нет былого расслоения по имущественному признаку, где люди живут мирно и счастливо».

В проповеди патриарха возникает неожиданное противопоставление «связи с Церковью и Богом» и стремления жить «мирно и счастливо» в мире, «где царит справедливость». Что именно предлагает патриарх взамен стремления жить мирно и счастливо? Устрашающий характер проповеди усиливается тем, что патриарх ничего не предлагает, только обличает.

Такое постмодернистское богословие вряд ли найдет сочувствие у большинства православных, но во время проповеди паломники стали строиться для крестного хода. Возникла давка, и многие присутствовавшие проповеди просто не услышали.

РПЦЗ: почитание останков вопреки позиции патриарха

И последнее, о чем стоит сказать в связи с «Царскими днями», — это неожиданная оппозиция, которая явочным порядком возникла в Зарубежной церкви. В приходском храме Мюнхена и в монастыре в Западной Вирджинии (США) было открыто объявлено, что ковчеги со святыми мощами царственных страстотерпцев в памятные дни выставлены в храмах для поклонения.

Зарубежная церковь не разделяет скепсис и недоверие Московской патриархии и признает результаты проведенных экспертиз. Это автоматически означает признание останков, найденных в Поросёнковом логу, святыми мощами.

Однако прежде в РПЦЗ об этом старались не говорить открыто и мощи для поклонения не выставляли, хранили их в тайне. В этом году все изменилось. Зарубежная церковь решила, что ждать дальше не имеет смысла, так как Москва может затягивать с признанием останков сколь угодно долго.

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