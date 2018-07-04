Острые объекты

«Саманта!» / «Samantha!»6 июля, Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix продолжает вдохновляться Бразилией: интернет-гигант представляет свое третье — после антиутопии «3%» и политической драмы «O Mecanismo» — шоу с бразильскими корнями, комедию «Samantha!». Среди ее продюсеров — Чак Лорри, создатель «The Big Bang Theory» и «Two and a Half Men», самых рейтинговых ситкомов современности. Речь в новом сериале пойдет о 40-летней женщине, которой надоело жить обычной жизнью, — она была ребенком-телезвездой в Бразилии 80-х и теперь, спустя десятилетия безвестности, хочет вновь прославиться. Помочь ей берутся буквально все: ее дети, родители, знакомые, менеджер и даже бывший муж. Вся эта компания выдумывает самые нелепые интриги и фокусы, чтобы вернуть Саманту в центр внимания. В первом сезоне заказано шесть серий — критики, которые уже посмотрели их, называют «Samantha!» теплым и остроумным шоу.