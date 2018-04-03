Весеннее обострение

«Легион» / «Legion»3 апреля, FX

«Сейчас на телевидении идет 500 сериалов. Единственная причина делать еще один — только если ты думаешь, что сможешь снять лучший сериал на свете. Мне кажется, это “Legion”» — так говорил Ной Хоули, создатель шоу, перед премьерой «Legion» в прошлом году. И это было серьезное заявление: ведь за плечами Хоули уже были два блестящих сезона сериала-антологии «Fargo», вдохновленного тем самым фильмом братьев Коэн. У «Legion» иной фундамент — комиксы Marvel про Людей Икс. Но комиксы здесь — только трамплин, оттолкнувшись от которого, шоу отправилось на такую высоту, где от нехватки воздуха начинаются галлюцинации. Главного героя зовут Дэвид, он — постоянный клиент психбольниц. К счастью, именно там он встречает Сид, «девушку из своих снов», и выясняет, что его видения — не бред сумасшедшего, а проявление сверхспособностей: телекинеза, телепатии и других полезных в хозяйстве штук. Дэвида сыграл Дэн Стивенс, звезда британского сериала «Аббатство Даунтон». Чтобы актер лучше вошел в роль и понял состояние своего героя, Ной Хоули сделал для Стивенса сборник из 160 композиций, где было все: от мужских воплей в мусорный бак до песен арт-роковой группы Pink Floyd. Без такого треклиста «Legion» каждый понимает по-своему, но и критики, и зрители сходятся в одном — он выглядит круче любого другого сериала, снятого по комиксам. Во втором сезоне будет десять эпизодов.