Наши лучшие

«Адаптация»Патриотическая комедия года

ТНТ, 8 серий

Сценаристы: Максим Паршин, Павел Кривчик, Антон Щукин, Дмитрий Хрипун, Максим Ткачук, Николай Козловский, Екатерина Колесник, Вячеслав Бабенков, Станислав Тляшев, Андрей Никифоров

Режиссер: Федор Стуков

Производство: Good Story Media

«17 мгновений зимы». Агент ЦРУ Эштон Айви (Леонид Бечевин) отправляется в далекий Ноябрьск, чтобы проникнуть в самое сердце «Газпрома» и украсть уникальную разработку. По духу сериал близок к кинофильму «Особенности национальной охоты» и ранним скетчам Михаила Задорнова — глупые американцы и не подозревают, что в России нет никаких уникальных разработок. Эштона ждут непредсказуемые повороты, о которых его не инструктировали дома, — включая любовь к симпатичной парикмахерше, отягощенной мужем-аферистом. Если отбросить ура-патриотическое веселье («как мы уделали пиндосов»), получится вполне реалистичная история о способах выживания в гигантских корпорациях, руководимых различными Игорями Ивановичами, хотя сериальные злодеи — просто дети на фоне реальных прототипов. В целом сериал знаменует окончательный поворот аполитичного телеканала ТНТ в сторону политического мейнстрима. Шутки над американцами, как и извинения перед великим ингушским народом, уже не кажутся чем-то неуместным в развлекательном эфире.