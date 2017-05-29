 
29 мая 2017Медиа
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Жаркие. Летние. Американские

Главные новые сериалы лета

текст: Иван Кислый
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    «Умираю со смеху» / «I'm Dying Up Here»4 июня, Showtime

    Кабельный канал Showtime открывает стендап-сцену Лос-Анджелеса 1970-х в драме «I'm Dying Up Here», основанной на книге Уильяма Ноеделседера, бывшего журналиста Los Angeles Times. Разработал шоу Дэвид Флеботт, сценарист «Boardwalk Empire» и «Masters of Sex», а среди продюсеров замечен Джим Керри. По словам Керри, именно в то время в Америке произошел «Большой взрыв комедии, который породил современный комедийный космос». «I'm Dying Up Here» проследит за успехами и провалами начинающих комиков на сцене клуба, принадлежащего авторитетной Голди — ее благословение может проложить дорогу в эфир к самому Джонни Карсону. Голди сыграла Мелисса Лео, обладательница «Оскара» за роль в «Бойце» Дэвида О. Рассела. Пилотный эпизод поставил Джонатан Левин («Тепло наших тел»). В первом сезоне «I'm Dying Up Here» будет десять серий.

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