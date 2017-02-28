Весна в законе

В 1990 году американский продюсер Дик Вульф придумал «Law & Order», а тем самым и жанр юридического и полицейского процедурала плюс-минус в том виде, в каком мы знаем его сегодня. «Law & Order» пробыл в эфире, считай, 20 лет и породил четыре спин-оффа, один из которых — «Law & Order: Special Victims Unit» — на экране до сих пор. Новый сериал «Chicago Justice» — тоже спин-офф, но другого шоу Вульфа, «Chicago P.D.», — о буднях патрульных и детективов, которое входит в так называемую франшизу «Chicago». В ней числятся также «Chicago Med» — о работе врачей и медсестер и «Chicago Fire» — о подвигах городских пожарных и спасателей. Из названий очевидно, что сериалы объединены местом действия гораздо сильнее, чем конкретными героями, как это обычно бывает со спин-оффами. В центре внимания «Chicago Justice» — прокуроры, обещающие правосудие простым жителям Чикаго любой ценой. Главного сыграл Карл Уэзерс, известный своей неуступчивостью в качестве противника Сильвестра Сталлоне в многораундовом «Рокки».
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