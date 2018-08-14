«Бумажные звезды» Инны Омельченко — онлайн-премьера

Новый онлайн-показ совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим» — фильм Инны Омельченко, ученицы школы Марины Разбежкиной. Фактически это документальные «Сто дней после детства». Ну почти — Омельченко едет со своей 13—14-летней героиней в летний лагерь у моря. Дальше — типичный визуальный хаос «реального кино», неартикулированный поток сцен и ситуаций, из которых складывается энергичная, лишенная дидактики и сантиментов драма взросления. Острожное одиночество, интеграция в новый коллектив, дискотеки и разговоры в «спалке», слезы и смех. Омельченко отказывается рассказывать внятную историю, в какой-то момент тут даже происходит резкая смена героини, как будто ее камера — тоже девочка-подросток, которая внезапно нашла новую подружку. И тем не менее реальная жизнь все равно оказывается подчиненной законам драматургии и трехчастной структуры, где в финале — не хеппи-энд, но растерянная пустота. Идеально передано ощущение возвращения в привычный, но ставший маловатым мир родной квартиры.

Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — там можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!



