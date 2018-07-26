«Олег Евгеньевич» Линары Багаутдиновой — онлайн-премьера
Двадцатиминутный док о печальном статисте из телешоу, вход в русскую пустоту. В эти выходные и всегда на COLTA.RU
Очередной онлайн-сеанс совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим», показывающей новое и независимое российское кино. 20 минут наблюдения за наблюдателем. Безучастно сидящий перед телевизором Олег Евгеньевич — сам участник телевизионных программ. Работает в массовке музыкальных шоу и дело это ненавидит. Но, придя домой, он неизменно возвращается к телевизору. Только дважды взгляд Олега Евгеньевича достанется камере, а не телеэкрану: первый раз — когда тот напьется и долго будет глядеть в одну точку, второй — во время записи очередной программы: стеклянными, застывшими глазами он будет смотреть на сцену.
Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — там можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!
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