«Олег Евгеньевич» Линары Багаутдиновой — онлайн-премьера

Очередной онлайн-сеанс совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим», показывающей новое и независимое российское кино. 20 минут наблюдения за наблюдателем. Безучастно сидящий перед телевизором Олег Евгеньевич — сам участник телевизионных программ. Работает в массовке музыкальных шоу и дело это ненавидит. Но, придя домой, он неизменно возвращается к телевизору. Только дважды взгляд Олега Евгеньевича достанется камере, а не телеэкрану: первый раз — когда тот напьется и долго будет глядеть в одну точку, второй — во время записи очередной программы: стеклянными, застывшими глазами он будет смотреть на сцену.

Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — там можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!