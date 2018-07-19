Что смотреть на Strelka Film Festival by Okko

Сегодня, 19 июля, в институте «Стрелка» начинается кинофестиваль, организованный совместно с онлайн-кинотеатром Okko. В программе — крепкие фестивальные хиты последнего года. Коротко о каждом — в нашем гиде по фестивалю.

«Сердце мира»Режиссер Наталья Мещанинова

Молодой ветеринар Егор работает на притравочной станции. Живет тут же, в избушке, среди собак, оленей, лис и барсуков (в клетках) — и ладит с собаками явно лучше, чем с близкими людьми. Второй художественный фильм Натальи Мещаниновой — в минимальной степени социальное высказывание, которого можно было бы ждать от сценариста «Аритмии» и режиссера «Комбината “Надежда”». Сердце мира тут — не город, а русский лес, а главный герой Егор — его незаменимый и неисправимый санитар. Главный приз «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль.