Анимационный фестиваль в Анси: самое интересное

Кадр из фильма «Bloeistraat 11» © Nienke Deutz

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В Анси всегда интересно замечать, каким образом из сотен мультфильмов сами собой складываются незапланированные темы и сюжеты фестиваля, которые в результате оказываются центральными. Ничто из этого не случайно, все отражает сегодняшнее состояние умов и актуальную повестку, но, пожалуй, в мультфильмах они являются нам куда более наглядно и экспрессивно: анимация экономит время и требует лапидарности. В этом году такими необъявленными центральными темами стали женская (с достаточно широким спектром вариантов, но главным образом фокусирующаяся на сексуальности) и, что более неожиданно, условно «еврейская», где центром, конечно, была арабо-израильская конфронтация. Остальные сюжеты: политико-социальные (главным образом связанные с войнами и тоталитарными режимами), новые технологии (и страх перед ними), попытка разобраться с личными детскими травмами и, конечно, давний тренд на документальную анимацию, которая захватывает всё новые области, — все это не только продолжается, но и набирает обороты с прошлых лет.

Впрочем, самое интересное — это все равно мультфильмы, причем не обязательно те, что получают призы (о них, как всегда, полно споров), и даже не обязательно те, что участвуют в конкурсе: ведь в Анси очень много «специальных событий». В моей личной пятерке фаворитов только один фильм, получивший награду жюри, зато самую важную — «Кристалл Анси» в короткометражном конкурсе.

Бельгийско-голландский «Bloeistraat 11» дебютантки Нинке Дютц (Nienke Deutz) — это история о дружбе двух девчонок в то пубертатное лето, когда одна уже начала превращаться в девушку, а вторая — еще ребенок. Дружба настоящая, какой не бывает у взрослых, когда на двоих и проказы, и боль, когда две ссадины складываются вместе, чтобы перемешалась кровь, и вдруг — взрыв гормонов, и сразу возникают раздражение, предательство, обида — им самим не ясно отчего. И дружба на всю жизнь кончается, будто ее и не было. Нинке Дютц, учившаяся и арту, и кино, делавшая инсталляции и устраивавшая перформансы, продолжает экспериментировать в этом фильме — теперь уже с анимационными техниками, превращая кино, как сама говорит, в коллаж. Она строит очень подробный, «настоящий» картонный дом, но герои в нем — плоские, полупрозрачные, как будто нарисованные на стекле (там действительно использовалась довольно сложная техника). И этот эффект придает всей истории ощущение непрочности, призрачности, что-то грустное и не до конца формулируемое.