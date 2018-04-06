«Хроники неслучившейся революции». Онлайн-показ

COLTA.RU продолжает показы нового российского дока совместно с онлайн-платформой «Пилигрим». С 7 по 14 апреля смотрите «Хроники неслучившейся революции», горький дневник забастовки дальнобойщиков против введения системы «Платон». Участвовавший в конкурсе «Артдокфеста-2016» фильм Константина Селина (он также доступен — но платно — в аффилированной с фестивалем онлайн-синематеке Artdoc.media) подробно документирует все стадии русского бунта — от лихого свиста нескольких отчаянных заводил в начале до отрезвляющего момента истины в конце, когда кажущиеся союзники оказываются штрейкбрехерами, государственная машина — неспособным к отступлению Молохом, а тактика бузы — заведомо проигрышной (подробнее о фильме — здесь).

P.S. Во время трансляции на COLTA.RU фильм будет также доступен на «Пилигриме» — и там же можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!