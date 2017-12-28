Украинское кино — что нового?

Главным итогом этого года лично для меня стало новое украинское кино. Не то, конечно, провинциально-аматорское кино, которое, как и большая часть российских фильмов, снято непонятно для кого, с постоянной фигурой несуществующего среднего зрителя. Но такое, которое сделано без особой оглядки на публику — зато с предельным вниманием к герою (в случае с доком), с хитрым использованием международных схем финансирования (так, не случись известных событий, должны бы были сниматься десятки российских независимых фильмов — впрочем, в этом году наше кино тоже отвернулось от Минкульта: большая часть конкурсантов «Кинотавра-17» была произведена независимыми студиями с загадочным финансированием), с присвоением иностранных авторов локальным контекстом (главный украинский фильм года снят вообще литовским режиссером), без заискивания с новой властью, а то и вовсе против всех.

«Иней»Режиссер Шарунас Бартас

Главный украинский кинопроект года, снятая на территории нескольких стран — и со значительным финансовым участием украинского государства — копродукция (французскую сторону представляет Ванесса Паради в микроскопической роли иностранной корреспондентки), фактически документирующая войну на Востоке (все появляющиеся в кадре бойцы армии Украины — настоящие, каждый из них произносит стихийный личный монолог о войне, ее смысле и ужасных обстоятельствах). «Иней» — показательный пример того, как должна сегодня выглядеть правильная пропаганда: как «нативка», а не как уродливый рекламный блок. Микробюджетная (тут даже не возникает мысли о том, что кто-то мог что-то украсть, распилить и вообще озолотиться за счет проекта) постановка, заказанная независимому до маргинальности автору, всегда снимавшему не о героях и победителях, но об исключенных, потерпевших поражение, ненормальных. Сюжет, заканчивающийся смертью протагониста (наиболее вероятный финал на любой войне). Взгляд на вооруженный конфликт Украины и мятежных «республик» как на катастрофу европейского масштаба, вовлекающую в свой водоворот волонтеров из Прибалтики, польскую таможню, европейские НКО и прессу (наиболее отвратительные персонажи картины). Главный герой везет из Литвы груз продовольствия и обмундирования украинской армии — и по мере продвижения фронта на восток едет на своем грузовичке все дальше вглубь Донбасса, влекомый самоубийственным интересом к природе и смыслу этой войны. На дворе 2016-й, но в разговорах героев еще чувствуется страх перед возможным российским вторжением в Прибалтику. Другая сторона не демонизирована — а просто не показана, лишена голоса, ее реплики — это пули невидимых снайперов, оставляющие после себя мертвые тела на снегу. С другой стороны, мы и так знаем все, что могли бы сказать эти невидимые респонденты, — аргументы бойцов с обеих сторон этого фронта часто почти идентичны и даже произносятся на одном языке.