Фронт, Лир и могила

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Сегодня, 6 декабря, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге начинается очередной «Артдокфест» — фестиваль документального кино на русском языке. В программе, в целом посвященной феномену постсоветского (то есть фактически элементам советского, продолжающим свое существование после краха СССР), есть много мнимых хитов. Знаменитый долгострой Аскольда Курова про Олега Сенцова (заинтересованные российские зрители за это время уже досконально выучили обстоятельства кейса Сенцова по многочисленным публикациям в прессе, но это кино рассчитано на ажитацию западной аудитории и, несомненно, важно для дела освобождения украинского режиссера из российской тюрьмы). Вопиющий док «Дождя» про Тихона Шевкунова, сбацанный по худшим рецептам российской госпропаганды (симпатии любого здравого человека будут как раз на стороне епископа — подробнее о картине можно прочесть тут). Бесконечный, как фильмы Джеймса Беннинга, «Андрей Звягинцев. Режиссер» — промодок компании Александра Роднянского Non-Stop Production, фиксирующий тяжкие будни съемочной группы «Нелюбви» (сам Звягинцев тут выглядит неистовым и симпатичным селфдидактом, по десять раз запускающим перед камерой пластиковый пакетик и с восторгом открывающим для себя — и группы — на черт знает каком году работы «эффект Кулешова»; остальное время занимают бесконечные дубли). Наконец, удивительный в своей эклектичности и бессмысленности фильм о покойной Екатерине Голубевой, звезде нервического европейского артхауса (ее снимали Дюмон, Каракс, Бартас; двое последних были ее мужьями). Создатели фильма активно используют курсив и кадры горящих поленьев, озвучивают «Полу Икс» радиоинтервью Гийома Депардье и Леоса Каракса (звук будто идет из радио в машине героини, находка режиссера!), а то и Достоевским. В одном из первых же эпизодов Шарунас Бартас срывает с себя петличку и выходит из кадра, говоря, что не хочет участвовать в этом; понимаем.

А теперь о том, что действительно стоить посмотреть на фестивале.