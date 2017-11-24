«Прорубь» Андрея Сильвестрова. Онлайн-премьера

COLTA.RU и онлайн-платформа российского авторского кино «Пилигрим» начинают серию совместных показов новых российских инди-фильмов. Время от времени, примерно раз в месяц, в течение уикенда мы будем транслировать лучшее из дебютного, независимого и экспериментального кино — то, что вы пропустили в театральном прокате, крайне ограниченном (после окончания трансляции эти картины можно будет смотреть на «Пилигриме»; там же при желании благодарные зрители смогут финансово поддержать авторов фильмов). В эти выходные, 25—26 ноября, мы показываем «Прорубь» — снятую по сценарию Андрея Родионова и Екатерины Троепольской утопию о сусальной России недалекого будущего (или уже настоящего?), где крещенские купания в ледяной проруби заменили культ Победы, где сказочные щуки человечьим голосом зачитывают послания президенту, где теледикторы говорят поэтическим языком... да и сама телереальность чудесным образом подменила собой реальное, вытеснив ненужных более людей в тусклый подводный полумрак квартир с оконцем-телеэкраном. Подробнее о фильме можно прочесть здесь, а тут — ознакомиться с упоительным интервью режиссера Сильвестрова. Приятного просмотра!















































































































