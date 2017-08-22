Канский международный фестиваль: лучшее

23 августа в сибирском Канске начинается Канский международный фестиваль — мультимедийный ивент, который включает и конкурс видеоарта, и поэтический фестиваль («Зазубрина»), и большой выставочный проект, посвященный бумажной архитектуре, и континентальную премьеру великого фильма «Прорубь» (подробнее о нем можно прочесть тут и тут). Об архитектурной части Канского фестиваля мы расскажем ретроспективно. А о самых любопытных фильмах видеоконкурса — уже сейчас. Тем более что с 31 августа по 3 сентября его программу (включая «Прорубь») повторят в Москве, в кинотеатре «Октябрь».

«Острова забытых кинотеатров» («Kino otok»)Режиссер Иван Рамляк

Тезка известного хорватского баскетболиста Иван Рамляк снял поэтическое документальное эссе о жизни (и смерти) провинциальных хорватских кинотеатров, расположенных в провинциальных городках. Рамляк начинает свое повествование с вида белого экрана и разрушенных кресел под открытым небом. Так выглядели кинотеатры в Югославии 50-х (примерно с этого времени начинается повествование Рамляка). За кадром звучит голос старика, который делится своими воспоминаниями, рассказывая, как со всей деревней он в молодости ходил смотреть «Потемкина». Появление телевидения разрушило эту идиллию и в конце концов начало уничтожать киносеансы как особую форму культурного досуга. Тем не менее еще в 70-е и 80-е в стране находилось много желающих посмотреть на большом экране эротические западные картины. Директор одного из кинотеатров даже вспоминает ЧП — два человека якобы умерли во время сеанса эротической ленты от чрезмерного возбуждения. Рамляк обильно поливает свой фильм слезами ностальгии, подкрепляя это чувство печальными видами заброшенных кинозалов. Но справедливости ради надо отметить, что сегодня Хорватия по-прежнему остается островком любителей кино. По статистике здесь проводится самое большое количество кинофестивалей в мире — во многом благодаря поддержке Хорватского аудиовизуального центра, с помощью которого был снят и этот фильм.