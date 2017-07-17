Распознавание образов

С 20 по 23 июля в московском «Электротеатре Станиславский» пройдет II Московский международный фестиваль экспериментального кино. Кроме собственно кино и видеоарта в его программе — мультимедийные ивенты вроде перформанса Дмитрия Волкострелова или виджей-сета голландской исследовательницы Эстер Улрус, занимающейся реконструкцией ископаемых технологий изготовления и обработки пленки (в «Станиславском» она будет создавать видеокомпозицию на четырех 16-миллиметровых проекторах). В общем, программа фестиваля очень обширна (одних только ретроспектив тут четыре штуки). Василий Корецкий — о том, какое кино нельзя пропустить на MIEFF ни при каких обстоятельствах.

Ретроспектива Тосио Мацумото

Тосио Мацумото, одна из важных фигур японской «новой волны» 60-х, известен, в первую очередь, своим игровым фильмом «Похоронная процессия роз» — достаточно скандальной (в свое время) картиной, описывающей мир токийской богемы и полусвета (главный герой экспрессивной «Процессии» — трансвестит-проститутка). Кроме «Процессии» в фильмографии Мацумото — еще три полнометражные картины; впрочем, опыты режиссера в большом кино имели характер, скорее, спорадический и непоследовательный. Упражнения в тесных рамках киноформата оказываются лишь слабыми отражениями экспериментов Мацумото в видеоарте и мультимедийном театре. Его видеоработы, напротив, демонстрируют осмысленность метода и цельность приема. В первой половине 1960-х он — документалист, пытающийся придать социальному доку поэтическую, а не публицистическую форму (похожие черно-белые хроники трудового народа «Ткачи Нисидзина» и «Песня камня»; цветной фильм-эссе «Матери», снятый в творческих командировках в США и Францию). К концу десятилетия Мацумото переключается с поэтического реализма на поп-арт — пародируя Дюшана и Уорхола («Метастазис») при помощи новейшего визуального синтезатора Scanimate или монтируя хронику тусовок в хаотичное подобие музыкального видео. В 1973 году в Японию из Лувра привозят «Мону Лизу», и Мацумото снимает свою самую, наверное, известную видеоработу — «Мону Лизу», составленную из череды всевозможных репродукций портрета, обработанных на Scanimate.