Тотальная анимация

На минувшей неделе прошел Международный анимационный фестиваль в Анси. Только что вернувшаяся из Франции Мария Терещенко — о том, как сегодняшняя анимация превращается в нечто большее, чем мультфильм.

Авторская анимация (как и любое авторское кино) никогда не отличалась особой веселостью, однако в последнее время градус мрачности и странности нарастает в ней с каждым годом. Причина проста: большинство режиссеров, умеющих и стремящихся делать смешно, мило, красиво, уходят в коммерческий сектор, который начиная с 1990-х расширяется с невообразимой скоростью. За минувшие 30 лет объемы производимой в мире анимации увеличились даже не в разы, а на пару порядков, анимационные техники стали активно использоваться в игровом кино, компьютерных играх, приложениях и на веб-сайтах. В результате такого бума расширился диапазон стилей, эстетик и направлений анимации, предназначенной для широкого зрителя.

Если еще 20 лет назад даже веселая детская сказка имела немного шансов превратиться в полнометражный мультфильм, то сегодня большое кино снимают на самые разные темы. Например, приз зрительских симпатий в Анси получил мультфильм, посвященный Ван Гогу — даже не жизни художника как таковой, а расследованию его смерти. «С любовью, Винсент» — грандиозная копродукция Польши и Англии — делался семь лет и был полностью написан масляными красками, кадр за кадром, 65 000 картин в стиле Винсента Ван Гога. Сюжет строится вокруг попыток Армана Рулена (героя нескольких портретов Ван Гога) разобраться в таинственных событиях, ставших причиной смерти художника.

Кадр из анимационного фильма «С любовью, Винсент»

За полнометражный «Кристалл» Анси с «Винсентом» соревновались немецкий фильм о жизни в Тегеране («Табу Тегерана»), анимационная биография родителей Рэймонда Бриггза («Этель и Эрнест»), аниме про глухую девочку и ее одноклассника, который сначала ее травил, а потом подружился с ней («Беззвучный голос»). Среди призеров (приз жюри) оказался еще один непростой японский мультфильм, рассказывающий про жизнь Хиросимы в конце Второй мировой войны («В этом уголке мира»). Его героиня — Янг Судзу — юная девушка, которую отдали замуж за нелюбимого. Нелепая, плохо умеющая вести хозяйство, слишком романтичная и артистичная (она любит рисовать), Янг Судзу не вполне преуспевает в своей семейной жизни. Кругом война, рвутся снаряды, голод... Фильм, и без того невеселый, заканчивается поистине ужасающими картинами города после взрыва.

Кадр из анимационного фильма «Беззвучный голос»

С расширением тематического и эстетического спектра полнометражных мультфильмов короткий метр все больше становится убежищем маргиналов. В этом хронометраже продолжают работать лишь некоторые зрелые художники, обычно — аниматоры из стран, где коммерческая мультипликация пока что не слишком развита, китайские мультипликаторы, которые не хотят встраиваться в слишком яркий и эстетически пока неразвитый коммерческий сектор, молодежь да убежденные (и немногочисленные) экспериментаторы.

Кадр из анимационного фильма «1960::Кино::Кадр»

Глобальная тенденция заметно отразилась на короткометражном конкурсе этого года, благо программный директор Анси Марсель Жан не только не скрывает ее, но даже и подчеркивает в своем программировании. Так, например, еще пару лет назад он ввел в короткометражный конкурс блок Off Limits, куда входит не то чтобы даже экспериментальное кино (его много и в основной программе), а мультфильмы, про которые вообще не очень понятно, мультфильмы ли это. Например, «Раскрашено вручную № 2» знаменитого китайского художника Лей Лея, который купил на блошином рынке и вручную раскрасил черно-белые фотографии. Или короткометражка «1960::Кино::Кадр», где на 10 экранчиках собраны то одинаковые, двигающиеся в легком рассинхроне короткие кинофрагменты, то просто фотографии Моники Витти (из «Приключения» Антониони). Один полиэкран сменяется другим, а общий смысл — в художественном исследовании разницы между статичной фотографией и подвижным изображением.

Кадр из анимационного фильма «Корп»

Нововведением этого года стал конкурсный блок «Перспектива», где собраны в основном мультфильмы из стран, не имеющих устойчивой анимационной традиции: Ганы, Ливана, Сирии, Колумбии (впрочем, и Франции с Бельгией здесь тоже нашлось место). Большинство фильмов не отличалось мастерством, зато звучало остросоциально. Например, «Корп» Пабло Полледри очень забавно изображает корпоративное строительство: схема начинается с одного человека, производящего кубики, а потом расширяется до огромной пирамиды, в которой что-либо производит уже конвейер, а люди, его облепившие, занимаются сплошной бюрократией. Простенькая визуально, но подкупающая искренностью истории короткометражка «Черная Барби» рассказывает о проблемах черной девушки, которая не хочет быть черной. Фильм начинается с того, как черной героине в детстве дарят черную Барби и как девочка не способна полюбить свою куклу из-за ее цвета кожи. Позже рассказчица исповедуется, признается, что пыталась выпрямить волосы и отбелить собственную кожу, но в финале все же приняла свою черную красоту.

Кадр из анимационного фильма «Я люблю девушек»

Даже при беглом взгляде на программу нынешнего Анси понятно, что тренд, связанный с социальной и документальной анимацией, не только не пошел на убыль (а ведь казалось, что он продержится лет пять от силы), но, напротив, набрал обороты. Добрая треть фильмов была так или иначе связана с реальными историями и социальным аспектом. Однополая любовь («Я люблю девушек»), военные действия в Ираке («Поезд к миру»), изобретения Николы Теслы («Свет мира Теслы»), история Казимежа Мочарского («Случай Мочарского») — современные аниматоры обращаются к самым, казалось бы, немультипликационным темам и историям, делая из них свои короткометражки. Наиболее, пожалуй, удивительным мультфильмом в этом смысле стоит назвать трехминутную студенческую работу «Клитор». «Женщины — счастливицы. У них в теле есть орган, отвечающий только за наслаждение», — произносит нежный женский голос в начале этого игривого розового мультфильма, во всех красках и с большой фантазией рассказывающего о клиторе примерно все — от его строения до истории открытия («о существовании клитора знали еще древние греки»).

Кадр из анимационного фильма «Клитор»

Наконец, помимо ливанцев, сирийцев и студентов снимают короткометражную анимацию еще и кукольники. В отличие от компьютерной техники (которая реализуется в полнометражном и сериальном производстве) и рисованной (на которой строятся взрослые сериалы и сериалы для школьников), кукольная stop-motion не очень востребована в коммерческом секторе. Именно куклы победили и на нынешнем фестивале, при этом как в короткометражном, так и в студенческом конкурсе. «Кристалл» в коротком метре достался шведскому мюзиклу «Ноша». Здесь две рыбы в отеле поют каждая о своем одиночестве, две мыши отбивают чечетку в закрывшемся заведении фастфуда, а обезьяны в офисе рекламируют услуги своей компании и тоскуют о том, что жизнь проходит мимо.

Кадр из анимационного фильма «Ноша»

В студенческой программе победа досталась немецкому фильму «Sog», изображающему неуютный каменистый мир, где живут черные лохматые существа. И без того живут не слишком весело, а тут еще после наводнения рыбы застряли на деревьях и криками своими нарушают покой черных существ.

Меняется анимация — меняется и сам фестиваль, становясь более коммерчески ориентированным. Несмотря на то что многие мультипликаторы со всего мира по-прежнему рассматривают короткометражный конкурс Анси как основную приманку (именно он собирает самые полные залы), все больше людей едет сюда за другим. С каждым годом расширяется кинорынок в отеле «Империал», предлагающий все больше обучающих программ, питчингов, встреч, конференций и прочих бизнес-мероприятий. На фестивальных площадках проходят панели и презентации больших студий, мероприятия по обмену опытом, мастер-классы по VR и Tilt Brush. И здесь, в Анси, может быть, как нигде в другом месте видно, как стремительно и активно расширяется анимация, как в нее приходят новые интересные технологии, как из падчерицы натурного кино она превращается в равноценного партнера, способного в скором времени затмить игровой кинематограф. И если каких-то 30 лет назад короткометражка была для анимации чуть ли не основным жанром, то теперь все чаще звучит слово «проект» — и под этим словом могут подразумеваться не только часы анимационного действа, но и целый огромный мир, включающий видеоигры и игрушки, приложения и сайты, сопутствующие товары, квесты и все, что вообще может представить человеческое воображение.