10 мая умер Даниил Борисович Дондурей, культуролог и социолог культуры, главред журнала «Искусство кино». COLTA.RU вспоминает разговоры с ним.

О главной тайне русской культуры

Одна из загадок российской культуры — она избегает достоверной информации о самой себе Поэтому экономикой кино у нас занимаются режиссеры, режиссурой — кинокритики, критикой — философы, философией — экономисты, а юристы всем этим управляют.

О российском кинопроизводстве

90% фильмов, которые у нас снимают, зрителям не нужны!

О российском зрителе

Никогда во всей истории российского кино, включая 30-е годы, не говоря уже о свободолюбивых 20-х или не менее свободолюбивых 60—70-х, не было такого ужасающего ухудшения состава аудитории. Аудитория российского кино теряет последнюю подготовленность к фильмам средним — не говоря уж об эстетически сложных, она уже не распознает качественное кино, просто не различает его.

О сериалах

Производство кино и телесериалов у нас связано в единый холдинг. От этого кино работает в телевизионном мышлении. Производство «мыла» душит кинопроизводство.

О роли российских спецслужб в борьбе с пиратским контентом

Несколько лет назад я узнал, что у нас сорок восемь линий (это были очень секретные данные), которые стоят на военных заводах и под прикрытием секретных служб воспроизводят пиратскую кинопродукцию на DVD. Туда не могут прийти милиционеры, следователи.

О рекламе

Когда Первый канал говорит: «Если ты любишь Родину, посмотри “Дневной дозор”» — люди верят. Они идут и смотрят, поскольку действительно любят свою Родину.

О роли женщины в российском кинематографе

Примерно 7,5 билета в кино из 10 в России покупают женщины, и средний возраст женщин в кинотеатрах — с 12 до 25 лет. То есть школьницы и студентки несут свои копейки — и набирается миллиард долларов. Так что российскому кино нужно ориентироваться на девочек, понимать, чего они хотят. А хотят они, естественно, узнать, как вести себя с мальчиком на свидании, как общаться с родителями, соперницами, которым нравится тот же мальчик, — а им пытаются подсунуть войну. Но на войне не так уж много свиданий!

О государстве и войне

Наиболее любимые нашим государством жанры в кино — это война и комедия. В нашей стране вообще очень любят войну, хотят, чтобы люди ею гордились, помнили ее, морально готовились к новой.

О патриотизме

Пойти волонтером, хотя ты и ничего не заработаешь, не предавать товарища, хотя в твоем офисе этого требуют, пойти в музей, когда все идут на тусовку в ресторан, попытаться не спать с начальником ради быстрого карьерного роста, пытаться выучить третий язык, не брать откаты, выйти замуж за мальчика, хотя он и не сын президента компании. Вот что такое патриотизм сегодня. Жизнеспособность страны не требует твоей смерти, она требует, чтобы ты был личностью.

О силе традиции

Министр культуры Михаил Ефимович Швыдкой уговорил себя и высшее начальство страны, что нужно выпускать два отечественных фильма в неделю. Не знаю, откуда были взяты эти идеи. Но казалось, что именно 100 названий — достойное количество для большой империи. Их и снимают до сих пор — два фильма в неделю.

О попкорне

50% сборов в кинотеатрах сегодня — это еда и напитки. И самый важный элемент этой пепси-колы — киноконтент.

О нулевых

Имитация осознанной политики в сфере культуры. Имитация развития культуры. Имитация финансовых инвестиций в культуру. Имитация интереса власти и общества к культуре, имитация понимания значимости культуры и вовлеченности в культурный процесс. Имитация качественного профессионального образования в сфере культуры. Имитация качественных произведений, соответствующих потенциалу нашей культуры. Имитация аудитории, способной воспринимать культуру. Имитация интеллекта. Имитация решительно всего.

О кинообразовании

Не нужно уже обязательно учиться во ВГИКе у этих народных артистов, которые давно потеряли связь с реальностью.

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