Публичный интеллектуал на Западе и в России: от Бёлля к нашим дням
Дискуссия в связи с выходом «Переписки» Генриха Бёлля и Льва Копелева
21 декабря 2017 года Фонд имени Генриха Бёлля презентовал в Москве в Центре документального кино выпущенный издательством libra при поддержке фонда и в переводе с немецкого Александра Филиппова-Чехова том переписки Бёлля со Львом Копелевым. Издание, включившее письма за двадцать лет, с 1962 по 1982 год, стало поводом для более широкого разговора — об общественной миссии, статусе и функции интеллектуалов, о проблемах исторической памяти и вины и о подходах к этим проблемам в Германии и России — во времена Бёлля и Копелева и сегодня.
В разговоре приняли участие: публицист Андрей Архангельский, бывший руководитель Фонда имени Генриха Бёлля в России Йенс Зигерт, писатель, главный редактор COLTA.RU Мария Степанова, историк, руководитель международных проектов «Мемориала» Ирина Щербакова, историк и переводчик Николай Эппле. Вел дискуссию Михаил Ратгауз.
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