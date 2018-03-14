Публичный интеллектуал на Западе и в России: от Бёлля к нашим дням

21 декабря 2017 года Фонд имени Генриха Бёлля презентовал в Москве в Центре документального кино выпущенный издательством libra при поддержке фонда и в переводе с немецкого Александра Филиппова-Чехова том переписки Бёлля со Львом Копелевым. Издание, включившее письма за двадцать лет, с 1962 по 1982 год, стало поводом для более широкого разговора — об общественной миссии, статусе и функции интеллектуалов, о проблемах исторической памяти и вины и о подходах к этим проблемам в Германии и России — во времена Бёлля и Копелева и сегодня.







В разговоре приняли участие: публицист Андрей Архангельский, бывший руководитель Фонда имени Генриха Бёлля в России Йенс Зигерт, писатель, главный редактор COLTA.RU Мария Степанова, историк, руководитель международных проектов «Мемориала» Ирина Щербакова, историк и переводчик Николай Эппле. Вел дискуссию Михаил Ратгауз.