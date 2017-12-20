 
20 декабря 2017Искусство
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«Все, что происходит в нашей стране, — это чудеса»

Новые знамения в Москве

текст: Ефросинья Федорова
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Жители Москвы продолжают радоваться чудесам, регулярно и неизбежно происходящим в столице. Внезапное повышение уровня сероводорода в воздухе не стало последним необъяснимым явлением, так изумившим москвичей. Вчера днем столицу захлестнула новая волна чудес — чудес мироточения. Расследование провела Ефросинья Федорова, корреспондент независимого телеканала MCπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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