«Все, что происходит в нашей стране, — это чудеса»
Новые знамения в Москве
Жители Москвы продолжают радоваться чудесам, регулярно и неизбежно происходящим в столице. Внезапное повышение уровня сероводорода в воздухе не стало последним необъяснимым явлением, так изумившим москвичей. Вчера днем столицу захлестнула новая волна чудес — чудес мироточения. Расследование провела Ефросинья Федорова, корреспондент независимого телеканала MCπ.
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