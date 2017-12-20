В издательстве RA («Русский авангард») при поддержке Государственного Русского музея, Общества Малевича (Нью-Йорк) и Энциклопедии русского авангарда вышла книга «Лев Юдин. Сказать — свое…» В собранный благодаря многолетним усилиям историка искусства Ирины Карасик том вошли дневники и письма Льва Александровича Юдина (1903—1941), ученика Казимира Малевича, студента УНОВИСа и ВХУТЕМАСа—ВХУТЕИНа, сотрудника ГИНХУКа, графика-силуэтиста, иллюстратора детской книги. COLTA.RU публикует фрагмент дневниковых записей художника под общим названием «Заметки художника», предположительно написанный в 1928 году.

1.

Какая разница между учеником и художником?

Ученик знает, как это сделано.

Художник знает, как это делается.

2.

Долой картинность!

Долой картинность a priori.

Да здравствует картина как понятие, определяющее высшую

и окончательную степень выявления ощущения.

3.

Раз нет побед — следовательно, нет и поражений.

Художник не знает ни побед, ни поражений.

4.

Снег нужно писать красным.

5.

Крыловская моська, облаявшая слона, была глубоко права.

Но, как женщина, она слишком волновалась.

6.

Я сделаю то же самое, но спокойнее.

7.

Даю торжественное обещание никогда не писать скрипок,

рюмок, пакетов табаку и арлекинов.

8.

Что же другое?

Да хотя бы — «крысу-носопыру».

9.

Assez de Césanne

(искаженное «Assez de Cézanne» — «хватит Сезанна». — Ред.)

Художник не знает ни побед, ни поражений.

10.

Да здравствуют русские темы, русские настройки.

11.

В гостиную искусства нельзя войти незаметно. Нужно

обязательно проявить себя.

Можно рассмеяться, выругаться, пройтись колесом,

Дать пощечину хозяину.

12.

Надо уметь войти в гостиную искусства.

13.

Ларионов радостно украшал новенькие обои

неприличными надписями и рисунками.

Хлебников и Крученых зашли погреться (на огонек)

в смазных сапогах. Они привели в гостиную грузовик,

но было слишком узко, и он застрял в дверях.

14.

Я, вероятно, сделаю так: войду с детски-радостной

очаровательной улыбкой, но, когда хозяин отвернется —

ловко выдерну из-под него стул.

15.

Не будет ли двулико и двулично и все мое искусство?

16.

Это формула поведения детей, сумасшедших и заумников.

Ребенок погладит кошку, а потом дернет ее за хвост.

17.

Дитя Арлекин.

18.

В России — Петрушка.

19.

Надо сшибить классическую линию высокого стиля.

Настало время.

20.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАЛЫЙ ЖАНР

БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРЫ!

© «Русский авангард»

21.

Надо уметь провести свое ощущение по всем настройкам.

Выдвигаю термин (понятие) настройки.

22.

В этом развернуть мастерство и богатство.

23.

Художник может поучиться у циркача,

как нужно сжимать и утончать свой дар.

24.

Во Франции конкуренция железной необходимостью

заставляет индивидуальность выдвинуться своеобразной

формой или обрекает ее на неизвестность.

Художник же скоро начинает понимать, что выдумать

форму нельзя.

Он обращается поэтому к единственному источнику —

своей индивидуальности: суживая и извлекая из нее

все возможности.

25.

Обстоятельства заставляют художника любить себя.

26.

Культура — это умение любить себя.

27.

Русский художник чрезвычайно небрежен к себе,

к характеру, размерам и особенностям своего дара.

Он лезет отвечать за всех: впутывается во все чужие

затеи.

Очертания его дара нечетки, расплывчаты и неясны.

28.

В русское искусство внесли культуру футуристы.

Хлебников, Крученых, Гуро впервые сознательно

использовали свой материал.

Незаметно образовался новый «хороший вкус». Надо его испортить.

29.

Люблю плохую музыку, стихи, картины.

Они полны новых возможностей.

30.

Незаметно образовался новый «хороший вкус».

Надо его испортить.

31.

Еще о художнике и цирке.

Возможно, что новым делением, вместо отживших:

пейзажиста, жанриста, портретиста и т.д.

будет деление на жанры.

О, наездницы! Трансформаторы!

О, жонглеры, Токашимо и Карра!..

32.

Культура — это также умение делать до конца.

33.

Заостряй.

34.

Если тебе нужно сказать «шесть», говори «восемь».

35.

Тот не художник, у кого не хватает времени

для самого себя.

36.

Модильяни говорил: «Моя прекраснейшая

любовница — лень».

Мы знаем, что это за лень.

37.

Настало время всю полноту человеческого

сознания уложить в картину.

38.

— «Веревочка? Давай сюда! И веревочка

пригодится!..»

39.

Никогда нельзя забывать, что сила отталкивания

переходит в качество.

40.

Надо открыть свою тему.

41.

В иерархии элементов картины все одинаково

необходимы.

42.

Без щепотки соли не сваришь супа.

Как в природе, так и в искусстве: нет важного и

неважного.