Пять неожиданностей

Присоединяясь к празднованию, раздел «Искусство», пользующийся широкой автономией по идущей еще со времен OpenSpace.ru традиции, предлагает вспомнить ранние годы существования сайта. Тогда COLTA.RU была похожа на блог, хотя с точки зрения содержания и силы воздействия некоторые материалы того времени дадут фору сегодняшним. К сожалению, большая часть этих текстов так и не была перенесена на новую версию сайта. О них мы и решили напомнить (за одним-единственным, но важным исключением).

11 февраля 2013 года

Кирил Асс, архитектор и публицист, писал нам еще на OpenSpace.ru и, конечно, не стал отказывать, когда ему предложили сотрудничать с Кольтой. Мы всегда ценили его за умение ясно сформулировать мысль и бескомпромиссность. Он никогда не поддавался массовым психозам и модным поветриям, которые распространяются со скоростью лесного пожара по соцсетям. В принципе, здесь можно было бы дать ссылку на любой текст Асса, но мы предлагаем вашему вниманию наш любимый — «Против жалоб»:

Императорского Петербурга уже нет и не будет в обозримой перспективе, как не будет никаких новых зданий, которые бы «органично вписались» в историческую среду, по счастью, сохранившуюся во многих районах в почти что неприкосновенном виде с 1917 года. К сожалению, современные представления об этой органической связи совершенно незнакомы нашей публике. Нынешние отсылки к исторической среде никак ею не считываются, даже если они и есть. Приглашение же для проектирования новой сцены театра кого-либо из немногочисленных жестоковыйных классицистов стало бы жестом, превращающим один из немногих по-настоящему творчески развивающихся театров в стране в сувенирный пряник, в памятник самому себе. В конечном счете — в капитуляцию творческого начала перед суеверным догматизмом.





12 февраля 2013 года

Дуэт критиков Александры Новоженовой и Глеба Напреенко наделал много шума в художественной среде. Как их только не ругали — но как их хвалили! В общем, равнодушными к их статьям не были ни читатели, ни редакция. Они могли быть серьезными, а могли хулиганить. И делали это всегда с огоньком. Их бурная деятельность включает и проект Occupy COLTA с огромнейшим материалом про «значенье бублика», и легендарный текст про х**ки, и журнал «Разногласия». Но особо мы бы хотели выделить их первую совместную статью на COLTA.RU — «Трудящиеся маслом»:

В 1990-е вытесненный со сцены реализм пошел навстречу капиталу: художникам предоставлялось или бедствовать, или расписывать дачи на Рублевке. Сегодня «дикий» рыночный период как будто бы кончился, появились заинтересованные институции — но все они явно или завуалированно обслуживают интересы действующей власти. Реализм возвращается, подобранный новыми хозяевами. Глядя на этих хозяев с беспокойством, мы осознаем необходимость вникнуть в отвергнутые пласты советской истории. Спектр возможностей будущего нельзя определить, просто вычеркнув что-то из прошлого: за отказ от исторического мышления приходится расплачиваться. Камбэк реализма в новом обличье — закономерный диалектический виток, последовавший за шквалом выставок нонконформистов.





19 февраля 2013 года

© facebook.com/goofi.ru/

Статья критика Елены Ищенко «Капковленд без тормозов» единственная из этой подборки была перенесена на новую версию сайта. Мы решили привести ее здесь, потому что без нее никуда: она не только породила мем про тыквенный суп, но и сподвигла главного героя статьи заподозрить, что его заказали. Ну вы понимаете. Почитайте:

Теперь каждый модный музей считает своим долгом открыть ресторан или кафе, пригласив туда хорошего шеф-повара: если выставка не понравится, то пусть хоть еда порадует. В первом здании «Гаража», например, было одноименное кафе, про которое писали едва ли не чаще, чем про выставки. «Ах, какой там вкусный тыквенный суп!» — восхищались посетители выставки Джеймса Таррелла.





13 мая 2013 года

© Катерина Белоглазова

Особого внимания заслуживает исследование Евгении Абрамовой о труде галерейных сотрудниц «“Менеджер” vs. “девочка”», по многим параметрам актуальное до сих пор:

«Девочка» — это знак подчинения, угнетения, эксплуатации, унижения. Вечный ребенок, не-взрослый, зависимый, поступивший в распоряжение другого. Любая женщина может быть названа «девочкой» — так к женщинам обращаются те, кто занимает более высокое положение в гендерных, институциональных и профессиональных иерархиях. «Девочка» — это та, чей профессионализм никогда не будет признан. Несмотря на то что напрямую работницы институций редко слышат в свой адрес подобное обращение, тем не менее оно общепринято в неформальном общении. Другие имена, которые они вспомнили в этой связи, — это «деточка» и «Золушка». «Это говорит мне директор-мужчина, который старше меня [по возрасту] и выше меня по должности. Это его постоянное обращение. И это его отношение ко мне: я маленькая, наивная, эмоциональная», — поясняет одна из сотрудниц, которую называют «деточкой».





4 июля 2013 года

Материал «Пожалуйста, уступите место», который написал для COLTA.RU специалист по пиару, пожелавший остаться анонимным, — это прекрасный пример, позволяющий понять, зачем мы вообще этим занимаемся. Многое из того, что в этой статье критикуется, уже исправлено. Российские музеи среагировали конструктивно, честь им и хвала! А автору — спасибо!

Во время подготовки материала мне пришлось отправить в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей и Государственный музей истории Санкт-Петербурга просьбу оказать содействие, а именно предоставить информацию о структуре PR-отдела и резюме руководителя. Откликнулись на сообщение только сотрудники Анны Котляр, возглавляющей пресс-службу Государственной Третьяковской галереи. Вот ответ: «К сожалению, мы не сможем предоставить Вам информацию в такие сжатые сроки. Если Вас устроит конец следующей недели, будем рады помочь». Остальные воздержались. А зря: игнорировать прессу — все равно что ходить по минному полю.