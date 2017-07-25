Пять неожиданностей
Дело было в 2013 году
Присоединяясь к празднованию, раздел «Искусство», пользующийся широкой автономией по идущей еще со времен OpenSpace.ru традиции, предлагает вспомнить ранние годы существования сайта. Тогда COLTA.RU была похожа на блог, хотя с точки зрения содержания и силы воздействия некоторые материалы того времени дадут фору сегодняшним. К сожалению, большая часть этих текстов так и не была перенесена на новую версию сайта. О них мы и решили напомнить (за одним-единственным, но важным исключением).
11 февраля 2013 года
Кирил Асс, архитектор и публицист, писал нам еще на OpenSpace.ru и, конечно, не стал отказывать, когда ему предложили сотрудничать с Кольтой. Мы всегда ценили его за умение ясно сформулировать мысль и бескомпромиссность. Он никогда не поддавался массовым психозам и модным поветриям, которые распространяются со скоростью лесного пожара по соцсетям. В принципе, здесь можно было бы дать ссылку на любой текст Асса, но мы предлагаем вашему вниманию наш любимый — «Против жалоб»:
Императорского Петербурга уже нет и не будет в обозримой перспективе, как не будет никаких новых зданий, которые бы «органично вписались» в историческую среду, по счастью, сохранившуюся во многих районах в почти что неприкосновенном виде с 1917 года. К сожалению, современные представления об этой органической связи совершенно незнакомы нашей публике. Нынешние отсылки к исторической среде никак ею не считываются, даже если они и есть. Приглашение же для проектирования новой сцены театра кого-либо из немногочисленных жестоковыйных классицистов стало бы жестом, превращающим один из немногих по-настоящему творчески развивающихся театров в стране в сувенирный пряник, в памятник самому себе. В конечном счете — в капитуляцию творческого начала перед суеверным догматизмом.
12 февраля 2013 года
Дуэт критиков Александры Новоженовой и Глеба Напреенко наделал много шума в художественной среде. Как их только не ругали — но как их хвалили! В общем, равнодушными к их статьям не были ни читатели, ни редакция. Они могли быть серьезными, а могли хулиганить. И делали это всегда с огоньком. Их бурная деятельность включает и проект Occupy COLTA с огромнейшим материалом про «значенье бублика», и легендарный текст про х**ки, и журнал «Разногласия». Но особо мы бы хотели выделить их первую совместную статью на COLTA.RU — «Трудящиеся маслом»:
В 1990-е вытесненный со сцены реализм пошел навстречу капиталу: художникам предоставлялось или бедствовать, или расписывать дачи на Рублевке. Сегодня «дикий» рыночный период как будто бы кончился, появились заинтересованные институции — но все они явно или завуалированно обслуживают интересы действующей власти. Реализм возвращается, подобранный новыми хозяевами. Глядя на этих хозяев с беспокойством, мы осознаем необходимость вникнуть в отвергнутые пласты советской истории. Спектр возможностей будущего нельзя определить, просто вычеркнув что-то из прошлого: за отказ от исторического мышления приходится расплачиваться. Камбэк реализма в новом обличье — закономерный диалектический виток, последовавший за шквалом выставок нонконформистов.
19 февраля 2013 года
Статья критика Елены Ищенко «Капковленд без тормозов» единственная из этой подборки была перенесена на новую версию сайта. Мы решили привести ее здесь, потому что без нее никуда: она не только породила мем про тыквенный суп, но и сподвигла главного героя статьи заподозрить, что его заказали. Ну вы понимаете. Почитайте:
Теперь каждый модный музей считает своим долгом открыть ресторан или кафе, пригласив туда хорошего шеф-повара: если выставка не понравится, то пусть хоть еда порадует. В первом здании «Гаража», например, было одноименное кафе, про которое писали едва ли не чаще, чем про выставки. «Ах, какой там вкусный тыквенный суп!» — восхищались посетители выставки Джеймса Таррелла.
13 мая 2013 года
Особого внимания заслуживает исследование Евгении Абрамовой о труде галерейных сотрудниц «“Менеджер” vs. “девочка”», по многим параметрам актуальное до сих пор:
«Девочка» — это знак подчинения, угнетения, эксплуатации, унижения. Вечный ребенок, не-взрослый, зависимый, поступивший в распоряжение другого. Любая женщина может быть названа «девочкой» — так к женщинам обращаются те, кто занимает более высокое положение в гендерных, институциональных и профессиональных иерархиях. «Девочка» — это та, чей профессионализм никогда не будет признан. Несмотря на то что напрямую работницы институций редко слышат в свой адрес подобное обращение, тем не менее оно общепринято в неформальном общении. Другие имена, которые они вспомнили в этой связи, — это «деточка» и «Золушка». «Это говорит мне директор-мужчина, который старше меня [по возрасту] и выше меня по должности. Это его постоянное обращение. И это его отношение ко мне: я маленькая, наивная, эмоциональная», — поясняет одна из сотрудниц, которую называют «деточкой».
4 июля 2013 года
Материал «Пожалуйста, уступите место», который написал для COLTA.RU специалист по пиару, пожелавший остаться анонимным, — это прекрасный пример, позволяющий понять, зачем мы вообще этим занимаемся. Многое из того, что в этой статье критикуется, уже исправлено. Российские музеи среагировали конструктивно, честь им и хвала! А автору — спасибо!
Во время подготовки материала мне пришлось отправить в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей и Государственный музей истории Санкт-Петербурга просьбу оказать содействие, а именно предоставить информацию о структуре PR-отдела и резюме руководителя. Откликнулись на сообщение только сотрудники Анны Котляр, возглавляющей пресс-службу Государственной Третьяковской галереи. Вот ответ: «К сожалению, мы не сможем предоставить Вам информацию в такие сжатые сроки. Если Вас устроит конец следующей недели, будем рады помочь». Остальные воздержались. А зря: игнорировать прессу — все равно что ходить по минному полю.Понравился материал?помоги сайту!
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