Ошибки экспертов и чудеса фальсификации

© Алексей Даничев / РИА Новости

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6 июля 2017 года «Комсомольская правда» опубликовала материал, посвященный передаче в музейную коллекцию поддельного искусства. Респектабельный донатор — князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский — многие годы поддерживал теплые отношения с администрацией ГМЗ «Ростовский кремль». И даже рассчитывал на создание небольшого филиала в Ростовском кремле, в Доме Шляковых, содержащего коллекцию князя и его предков. Лобанов-Ростовский известен всему миру как выдающийся собиратель русского театрального искусства. Искусствовед, знаток русского искусства, автор многочисленных монографий Джон Болт был соавтором внушительной публикации собрания князя. Театральная коллекция Лобанова-Ростовского — яркое явление в истории коллекционирования, она неоднократно подвергалась проверке со стороны публики и музейных экспертов. Однако коллекционирование театральной графики оказалось не единственным увлечением Никиты Дмитриевича. Другое направление его собирательства — живопись эпохи авангарда. Судя по всему, этот путь оказался куда менее успешным. Добавим от себя, что, кроме того, этот путь еще и гораздо более затратный: ключевые имена русского авангарда продаются по ценам, зачастую превышающим психологическую отметку в миллион долларов США. «Комсомолка» пишет, что экспертиза не подтвердила подлинность пяти ключевых произведений из собрания, переданного князем в Ростов, в связи с чем вся коллекция авангардной живописи на данный момент поставлена под сомнение и требует дополнительных исследований. История крайне неприятна еще и потому, что втягивает в свою орбиту театральное собрание Лобанова-Ростовского, а также ставит в щекотливое положение директора музея Наталью Каровскую, скорее всего, не располагавшую необходимым оборудованием и узкопрофильными экспертами, которые могли бы поставить под сомнение дар высокородного покровителя искусств.

COLTA.RU подготовила небольшую подборку исторических курьезов, посвященную такого рода ошибкам коллекционеров.